Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı: Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e ilgili yaptığı paylaşımda, "Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.
#OruçReis çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun.
Müjdeli haberlerini bekliyoruz.
#OruçReis çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 12, 2020
Müjdeli haberlerini bekliyoruz. https://t.co/IrNSleDKOb
- Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
- Avukat Özlem Zengin, “Açelya Akkoyun'la Akla Takılanlar” programına konuk oldu
- Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
- Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi test etmeyin
- Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı: Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun
- Dışişleri Bakanlığı: Oruç Reis'in faaliyetleri tamamen Türk kıta sahanlığı içindedir