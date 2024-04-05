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05 Nisan 2024 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 18:17:00

Ödemeler bugün yapılacak! Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destek

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Mazot ve Gübre Desteği için 2 milyar 393 milyon 722 bin 650 lira, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği için 70 milyon 407 bin 750 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği için 13 milyon 815 bin 600 lira olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira destekleme ödemesi yapılacağı bilgisi yer aldı.

Etiketler : Tarımsal destek ödeme bakan yumaklı çiftçi
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