Numan Kurtulmuş'tan Fransa'ya sert tepki: Protesto ediyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa ve lideri Macron'un İslam dini ve Müslümanlara yönelik ile Türkiye'ye karşı tavrını protesto ettiğini ifade ederek 'Fransız mallarını boykot ediyoruz' dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır." ifadelerini kullandı.
Bu ve benzer tavırların, Avrupa'da faşizmin ne kadar tehlikeli duruma geldiğini ortaya koyuyor diyen Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa'da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz."
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