Noktayı koydu! Başkan Erdoğan'dan yüzde 50+1 mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedeflerinin yanında yetinmeyerek 2053 ve 2073 vizyonlarını da sunduklarını belirterek, "Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu uzun hizmet ve mücadele döneminde AK Parti'nin her kademesinde yer alan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de hizmet bayrak yarışı gibidir.

Davası Hakk olanın yardımcısı Hakk'tır. Hakk olan davada zafer de muhakkaktır.

Kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kendini, AK Parti ailesinin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de, kapımız da, partimizin her kademesi de açıktır, açık olacaktır.

Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlardan büyük potansiyeli harekete geçirmesini istiyorum. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışacağız.

"TEK PARTİ FAŞİZMİNE HALA ÖZLEM DUYANLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, kanı vardır. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar olduğunu biliyoruz. Milletimizi Çanakkale'de silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. AK Parti'nin Türkiye'yi 18 yılda demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları da biliyoruz.

Ellerinden kayıp giden tek parti dönemine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Ve nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatıp, kalplerini karartanları da biliyoruz.

"EYVALLAHIMIZ OLMAYACAK"

Ana karnındaki çocuktan, okula giden evlatlarımıza, çalışanlarımızdan ömrünün son demlerindeki büyüklerimize kadar getirdiğimiz hizmetlerden yararlanmayan tek bir kişi bulamazsınız. Yakın tarihimizin en köklü reformunu yaparak, milli iradenin tahkimini yaparak bu yolu inşallah kapattık. Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletin yarısından fazlasının oyunu alamayan kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemez. Milletin oyunu alabilmek projelerle, hizmetlerle göz doldurmaktan geçiyor.

Biz projeler ile, 2023 hedeflerimiz ile çıkıyoruz. Yetinmiyor 2053 ve 2071 vizyonumuzu sunuyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri onlarla her türlü yarışa varız.

Anlamsız polemiklerle milletin enerjisini heba edenlere eyvallahımız olmayacaktır.

CHP'YE TECAVÜZ TEPKİSİ

Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık ile yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak görüyoruz. Bunları kendi karanlıkları ile çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.