VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa'dan 'üçlü muhtıra' yorumu: Erdoğan'ın zaferi
Dünya "zafer" Akşener "taviz" dedi
Uganda'da milletvekilleri, hükümetin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı dilini kınadı
Doha'da başlayacak nükleer anlaşmaları canlandırma görüşmeleri son tur mu, yeni bir şans mı?
Eczacıbaşı'ndan sağlıkta stratejik "satın alma" adımı
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi!
Demir Yumruk operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil Ankara Emniyetinde
Çekiçli cinayetin azmettiricisi maktulün iş ortağı çıktı
NATO liderleri Madrid'de zirve oturumlarına başladı
Melilla'daki göçmen katliamından yaralı kurtulan Sudanlı İsmail'in yarım kalan umut yolculuğu
Avrupa basını 'Üçlü Muhtıra'ya 'Türkiye'nin başarısı' yorumlarıyla geniş yer verdi
Denizli'de nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor
Çin'de akaryakıt fiyatları petrolün varil fiyatının 130 doları aşması durumunda sübvanse edilecek
Emirhan'ın dünya şampiyonasındaki büyük başarısı
Serbest kalan yıldız futbolcular, Avrupa'daki transfer dönemini hareketlendirecek
Orta Doğu'da yeni jeopolitik düzene doğru
'Anna Karenina' İstanbul'da kapalı gişe oynadı
Başkan Erdoğan ile Macron bir araya geldi
Terör örgütü PKK Sincar'da köşeye sıkıştı!
Aday neden açıklanamıyor?
Benzin ve dizele veda tarihi
Suikast planı ellerinde patladı
Bakan Bozdağ'dan teröristlerin iadesine ilişkin açıklama
29 Haziran 2022 Çarşamba 13:16:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 13:18:00

NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi!

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Etiketler : Madrid İSPANYA NATO AİLE FOTO ÇEKİMİ
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Kendini işe verdi

Kendini işe verdi
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Renkli açılış

Renkli açılış
Annesinin hayalini gerçekleştirdi

Annesinin hayalini gerçekleştirdi
Dijital kutlama

Dijital kutlama
'Ayrılmayalım' diyor

'Ayrılmayalım' diyor
plajda spor

plajda spor
Sıla, Times Meydanı'nda

Sıla, Times Meydanı'nda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX