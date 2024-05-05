Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MIKTA toplantısına katılacak
Kaynak: TRT Haber
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 10'uncusu yapılacak MIKTA toplantısına katılacak. Meksika'da yarın düzenlenecek olan toplantıda bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Toplantının ardından Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya adına ortak bildiri yayımlanacak.
Diyalog kanalları geliştirilecek, savaş ve göç gibi kritik konular ele alınacak... MIKTA bu kez Meksika'nın ev sahipliğinde toplanacak.
Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Toplantısı meksika'da gerçekleştirilecek. Parlamenter diplomasinin önemine vurgu yapılacak o toplantılarda dünyanin en büyük sorunu olan savaş ve göçler de masada olacak.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'da MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.
KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULARDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK
Ziyarette, söz konusu ülkelerle ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alınacak; küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Parlamento Başkanları Toplantısı, "Daha barışçıl, eşit ve adil bir dünya inşa etmek için parlamentoların ortak faaliyetleri" temasıyla düzenlenecek.
Zirvede "Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortak Refahı artırmanın aracı Olarak Ticaret" ve "Uluslararası Göç ve insan hakları" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.
Oturumlarda konuşacak olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un göç konulu oturumun da başkanlığını yapması bekleniyor.
Öte yandan toplantı sonrası MIKTA parlamento başkanlarının ortak bildirisi yayımlanacak. Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile de görüşecek
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