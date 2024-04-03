VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Stoltenberg'ten, İsrail'e kınama
Türk askeri gerilimin yaşandığı bölgede!
Limanlarda elleçlenen yük miktarı arttı
Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde yangın
03 Nisan 2024 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 18:34:00

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı: Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Kaynak: Ajanslar

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan yılın ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, bazı mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan ve İngiliz mevkidaşı Cameron görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlar görüşüldü. Devam eden müzakerelerde gelinen nokta değerlendirildi. Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerimizi aktardık. Ukrayna'daki savaşla ilgili son durum değerlendirildi. Savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları görüşüldü. Ayrıca, AB üyesi olmayan iki Müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.

YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile bir araya geldi

Etiketler : Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Brüksel NATO
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX