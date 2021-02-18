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18 Şubat 2021 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 12:25:00

Mutasyonlu virüsler laboratuvarda üretildi!

Kaynak: DHA

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BioNTech/Pfizer ile ABD'deki Teksas Üniversitesi işbirliğinde bilim insanları laboratuvar ortamında Güney Afrika'dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretti.

BioNTech/Pfizer ile ABD'deki Teksas Üniversitesi ortaklığında bilim insanları laboratuvar ortamında Güney Afrika'dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretti.

Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Araştırma sonucunda bilim insanlarının laboratuvar ortamında üretilen G.Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün aşı olan kişilerin kan örneklerinde test ettiği belirtildi.

ANTİKOR ORANINI ÜÇTE İKİYE KADAR DÜŞÜYOR

Bilim insanları, G.Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün ABD'de mutasyonlu virüsün yaygın olarak görülen türüyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğünün fark edildiği belirtildi.

Şu ana kadar virüse karşı ne ölçüde antikorun koruma sağladığı konusunda bir sınır tespit edilmemesi nedeniyle antikor düzeyinde üçte ikilik azalmanın bu varyant karşısında aşıyı etkisiz hale getirip-getirmeyeceği ise bilinmiyor. Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Teksas Üniversitesi uzmanlarından Pei-Yong Shi, BionTech/ Pfizer aşısının varyanta karşı koruma sağlamasının da mümkün olduğunu kaydetti.Pei-Yong Shi, açıklamasını şu sözlerle sürdü: Minimum etkisiz hale getirme sınırını bilmiyoruz. Aşının oluşturduğu bağışıklık yanıtının koruma sağlamak için gereken düzeyin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

GÜNEY AFRİKA'DA VARYANTI 31 ÜLKEDE SAPTANMIŞTI

Birçok ülkede "seyahatle ilişkili vakalar" şeklinde görülen Güney Afrika varyantı, şu ana kadar 31 ülkede saptanmıştı. Bunların bazılarında başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere seyahat öyküsü olmayan vaka kümelenmelerine neden olduğu belirlenmişti.

Etiketler : BioNTech/Pfizer KORONA VİRÜS
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