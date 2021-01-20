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20 Ocak 2021 Çarşamba 14:59:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 14:59:00

Muharrem İnce'nin partisinin adı belli oldu

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Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", önümüzdeki aylarda "Memleket Partisi" adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", önümüzdeki aylarda "Memleket Partisi" adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, eski Yalova Milletvekili İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmaları sürüyor.

Memleket Hareketi olarak 70'e yakın kurucu üyeyle yoluna devam eden İnce'nin partileşmeye ilişkin kararını 5-10 gün içinde netleştirmesi, ilkbahar aylarında ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor. Partinin adının "Memleket Partisi" olacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde tüzük ve parti programı için kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen İnce'nin, şubat ayı sonunda veya mart ayı başında ise CHP'den istifa edeceği belirtiliyor. İnce ile ilgili CHP'den bir ihraç kararının ise çıkması beklenmiyor. CHP'deki ortak düşünce İnce'nin istifasını beklemek yönünde.

Bazı eski CHP milletvekillerinin yanında yer aldığı İnce'ye, CHP'li mevcut milletvekillerinin bazılarından da destek gelebileceği ifade ediliyor. İlk etapta CHP'li 3 ismin Memleket Partisine katılacağı, bu sayısının daha sonra artabileceği kulislerde konuşuluyor. Bu arada İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak daha sonra istifa eden emekli Kurmay Albay Ali Türkşen'in de İnce ile beraber hareket edeceği öğrenildi.

48 İL ZİYARETİ

İnce'nin "Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır." diyerek geçen yıl temmuz ayında duyurduğu Memleket Hareketi, o tarihten itibaren yoğun bir ziyaret trafiği yürüttü. İnce, kiralanan ve finansmanı kendisini destekleyenler tarafından sağlanan bir otobüsle bugüne kadar 48 il ve çok sayıda ilçe ile köye gitti.

İnce'nin ziyaretlerini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği ve tüm illere gideceği belirtildi.

Öte yandan İnce'nin kuracağı partinin genel merkez binasını Çankaya ilçesinde tuttuğu öğrenildi. Dört katlı olduğu belirtilen binanın önümüzdeki günlerde kullanıma hazır hale getirileceği kaydedildi.

Etiketler : muharrem ince yeni parti chp istifa
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