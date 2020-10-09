MSB'den flaş açıklama: Son 10 günde 24 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başta Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında icra edilen operasyonlar neticesinde son 10 günde 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, icra edilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Son 10 gün içerisinde 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadele faaliyetlerine; Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edilmektedir. İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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