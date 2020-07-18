MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir alçak tuzağının daha komandoların dikkati sayesinde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcıyı belirleyerek imha ettiği kaydedildi.