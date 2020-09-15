MSB: Sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu tespit ettiği 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.
- Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Rus heyeti Suriye ve Libya'yı görüşmek için Türkiye'ye geliyor
- MSB: Sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Türkiye'den yeni 'NAVTEX' ilanı!
- Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 FETÖ şüphelisiden 17'si yakalandı
- Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme!