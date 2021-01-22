MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.