MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

14 Ağustos 2020 Cuma 13:03:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 13:14:00
MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Kaynak: DHA
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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Gelen bir son dakika haberine göre; Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
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