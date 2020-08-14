MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.