MSB duyurdu... 231 terörist etkisiz hale getirildi

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26 Mart 2021 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 13:52:00

MSB: 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde 231 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir. (Harp Okulları yönetmelik değişikliği) Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut."

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist etkisiz hale getirildi
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