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05 Mart 2024 Salı 09:47:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 09:47:00

MOSSAD'a bilgi sattıkları belirlenen 7 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, televizyonlarda sabah programlarına katılan, eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk olduğu ve MOSSAD'ın, Ayberk ile "Victoria" kod adlı ajanı aracılığıyla temasa geçtiği tespit edildi.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi.

MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğu tespit edilen Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi derlediği anlaşıldı.

GİZLİ HABERLEŞME UYGULAMALARI KULLANDI

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da, MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Ayberk, İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

Hamza Turhan Ayberk, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldı.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunan Ayberk'in, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

Etiketler : mit istanbul emniyeti mossad israil casus operasyon
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