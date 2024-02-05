MİT ve Mersin polisinden ortak DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

MİT ve Mersin polisinden ortak DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

MİT Başkanlığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zanlıların, geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü, Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları ve diğer üyelere barınma ile nakdi yardımda bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.