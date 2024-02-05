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MİT ve Mersin polisinden ortak DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
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05 Şubat 2024 Pazartesi 08:21:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 08:21:00

MİT ve Mersin polisinden ortak DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: TRT Haber

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MİT Başkanlığı koordinesinde Mersin polisi ile birlikte terör örgütü DEAŞ mensuplarına operasyon düzenlendi. 2 kişi tutuklandı.

MİT Başkanlığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zanlıların, geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü, Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları ve diğer üyelere barınma ile nakdi yardımda bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Etiketler : mit mersin emniyet müdürlüğü deaş operasyon tutuklama
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