15 Eylül 2020 Salı 13:51:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 13:51:00
MİT ve Emniyet'ten ortak FETÖ operasyonu
MİT ve Emniyet çalışmasıyla FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon.
FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
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