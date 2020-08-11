Milli Savunma Bakanlığı açıkladı... Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zhen5OOlDc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020