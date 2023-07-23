Milas'ta ormanlık alanda yangın başladı
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.
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