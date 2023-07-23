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23 Temmuz 2023 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 14:23:00

Milas'ta ormanlık alanda yangın başladı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Etiketler : muğla milas orman yangını
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