MHP Genel Başkanı Bahçeli'den adaylık açıklaması: Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçim tarihi yaklaştıkça ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan İsveç'e sırayla Türkiye'ye algı operasyonları düzenlenmektedir." dedi. "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır." sözleriyle altılı masaya göndermede bulunan Bahçeli, "Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır." dedi. Bahçeli ayrıca, altılı masanın açıklaması için de "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir
Husumet cephesinde toplaşan lekeli güruh ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür
Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Aramızda ayrık otu barındırmayacağız
Türkiye'miz içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Seçim tarihi yaklaştıkça ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan İsveç'e sırayla Türkiye'ye algı operasyonları düzenlenmektedir
14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir
CHP Genel Başkanı, terörle mücadelede kahramanlıklar gösteren TSK'yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk askerinin cepheden kaçtığını iddia edecek kadar aciz, korkak ve art niyetlidir
İsveç yönetimi, Türkiye büyükelçiliği önünde izin verecek kadar vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. Bu alçaklık ve zulmün tetikçiliğidir. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı asla hoş görmeyiz
Altılı Masa konsey yapılanmasıyla kukla bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girmiştir. Sonuç bildirgesi olarak yayınladıkları kağıt parçası ise siyasetsizliğin, hazırlıksızlığın belgesi niteliğindedir
Be hey gafiller, be hey densiz ve demokrasi muhalifleri. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşru ve hukukidir
Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır
Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır
(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?
Ayrıntılar geliyor...
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