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29 Ocak 2023 Pazar 15:46:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 15:46:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den adaylık açıklaması: Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçim tarihi yaklaştıkça ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan İsveç'e sırayla Türkiye'ye algı operasyonları düzenlenmektedir." dedi. "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır." sözleriyle altılı masaya göndermede bulunan Bahçeli, "Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır." dedi. Bahçeli ayrıca, altılı masanın açıklaması için de "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir

Husumet cephesinde toplaşan lekeli güruh ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür

Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Aramızda ayrık otu barındırmayacağız

Türkiye'miz içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Seçim tarihi yaklaştıkça ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan İsveç'e sırayla Türkiye'ye algı operasyonları düzenlenmektedir

14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir

CHP Genel Başkanı, terörle mücadelede kahramanlıklar gösteren TSK'yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk askerinin cepheden kaçtığını iddia edecek kadar aciz, korkak ve art niyetlidir

İsveç yönetimi, Türkiye büyükelçiliği önünde izin verecek kadar vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. Bu alçaklık ve zulmün tetikçiliğidir. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı asla hoş görmeyiz

Altılı Masa konsey yapılanmasıyla kukla bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girmiştir. Sonuç bildirgesi olarak yayınladıkları kağıt parçası ise siyasetsizliğin, hazırlıksızlığın belgesi niteliğindedir

Be hey gafiller, be hey densiz ve demokrasi muhalifleri. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşru ve hukukidir

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır

Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır

(Altılı masanın açıklaması) Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasını esas alan metin nerede hazırlanmış, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır?

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp devlet bahçeli miting
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