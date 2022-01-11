"Biz Meclis'te terörist istemiyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk Milleti terör örgütlerinin kanlı saldırılarına boyun eğmeyecek, diz çökmeyecektir. Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye'nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olan öncelikli sorunu bölücü terördür. Bu melanetin hakkından gelemedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamak çok zor ve zahmetli, belki de imkansız olacaktır.

"MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de yapmasını bekliyoruz.

Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazelik, ne pişkinliktir.

"PKK" DİYEMEYENLERE SERT SÖZLER

HDP'yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, PKK'yı incitmemek için suya sabuna dokunmaktan kaçınanlar, samimiyet fukarasıdır. Zira, her şey gün gibi meydandadır. Ey zillet partileri, çekinmeyin; telaşa kapılmayın, yürekliyseniz itiraf edin. PKK bomba tuzakladı, sonra da patlattı derseniz sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz.

CHP Genel Başkanı geçen hafta katıldığı bir televizyon programında bir yalana bin yalan ekleyerek şu ibret verici değerlendirmelerde bulundu: Terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik? Terörle mücadelede yapmayın mı dedik?

Hayır, bu temelsiz, mesnetsiz açıklamayı duyduktan sonra ne söylesek boştur. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini iki yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 26 Eylül 2021 günü oylanırken CHP hayır dedi mi? Elbette dedi. Bu tezkereye HDP hayır dedi mi? Kuşkusuz dedi. İP sadece 2-3 milletvekiliyle oylamaya iştirak edip kerhen evet dedi mi? Bu da oldu. Gönülsüz 2-3 evetle durumu kurtarmaya çalıştılar.

"SAKLANMA KILIÇDAROĞLU, ÇIK MERTÇE SÖYLE"

Kılıçdaroğlu'na bakarsanız Suriye'ye barış getireceğiz masalını dinleyeceksiniz. Neden bizim askerimiz Suriye'de şehit oldu diye sorup, Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanan Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor?

Kılıçdaroğlu DİAYDER'in toplantısına katıldı mı katılmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle. Adamsan bu soruların cevabını ver.

KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLAR

Bize göre mağdur kitlelerin hak arayışı değildir.

Ekonomik sıkıntıların siyasal itirazlarla tepkiye girmesi, yabancı vakıfların, STK'ların, taşeron siyasetçilerin kışkırtmasıyla iç isyan ve karışıklıklar tahrik edilmelidir. Bu söylediklerim vehim sonucu olarak değerlendirilmemelidir. Toplumların siyasi ve ekonomik taleplerin, dış güçlerin vasıtasıyla silaha dönüştürülmekte, beliren namlu ise bu toplumlar tarafından kendi devletlerine, kendi bağımsızlıklarına çevrilmektedir. Demokrasi en çok istismar edilen kavramdır.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Dün hedef Bülent Ecevit'ti. Bugün hedef Recep Tayyip Erdoğan'dır. İsimler değişse de kurgu aynıdır komplo aynıdır. Demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermelerine gücü asla yetmeyecek. Sokak hareketlerine direnmeyi de çok iyi biliriz. Çatışma ortamı gözleyen odaklar, herkesi uyarıyorum, emel sahipleri bu yükün altından kalkamayacaklar.

TTB'YE TEPKİ

Türk Tabipler Birliği, adında Türk olsa da Türk düşmanlarının toplandığı çatı olmuştur. Koronavirüsün Omicron varyantı gibidir.