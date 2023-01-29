MHP Genel Başkanı Bahçeli: Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir." dedi. "Seçim tarihi yaklaştıkça algı operasyonları düzenleniyor." ifadelerini kullanan Bahçeli, "14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir." açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir
Husumet cephesinde toplaşan lekeli güruh ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür
Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Aramızda ayrık otu barındırmayacağız
Türkiye'miz içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Seçim tarihi yaklaştıkça ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan İsveç'e sırayla Türkiye'ye algı operasyonları düzenlenmektedir
14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir
CHP Genel Başkanı, terörle mücadelede kahramanlıklar gösteren TSK'yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk askerinin cepheden kaçtığını iddia edecek kadar aciz, korkak ve art niyetlidir
İsveç yönetimi, Türkiye büyükelçiliği önünde izin verecek kadar vahim ve vandal bir skandala imza atmıştır. Bu alçaklık ve zulmün tetikçiliğidir. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı asla hoş görmeyiz
Ayrıntılar geliyor...
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