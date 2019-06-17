17 Haziran 2019 01:37 | Pazartesi
Melih Gökçek’ten canlı yayın yorumları
Melih Gökçek, İBB Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun ortak yayınına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Ortak yayına ilişkin yorumlarını sosyal medyada anlık paylaşan Gökçek, programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Açık oturumun açık ara galibi Binali Yıldırım” açıklamasında bulunan Gökçek “Yıldırım sorularıyla, projeleriyle esprileriyle açık ara İmamoğlu’nu ezdi. Bir tarafta tecrübe, öbür tarafta acemilik, yalanlar çok açıktı.” dedi.
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