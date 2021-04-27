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27 Nisan 2021 Salı 19:32:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 19:32:00

Melek İpek tahliye edildi: Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim

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108 günün ardından dün gece tahliye edilen Melek İpek yaşadığı zor günleri unutmak için kızlarıyla birlikte uzun bir tatile çıktı. Ailesi Melek İpek için kurban kesti.

Antalya'da işkenceci eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan ve 108 günün ardından dün gece tahliye edilen Melek İpek (31), sabaha kadar kızları ve ailesiyle hasret giderdi. Kızlarının tahliye kararına sevinen Çelik ailesi, Melek İpek için kurban kesti. Melek İpek, yaşadığı zor günleri unutmak için kızlarıyla birlikte uzun bir tatile çıktı.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, dün saat 16.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Melek İpek'in, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verildi. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kararı duyunca ağlarken, mahkeme heyetine teşekkür etti. Tahliye kararının ardından Melek İpek, dün saat 20.30 sıralarında cezaevinden tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında özgürlüğe adım atan Melek İpek, kızlarını görünce koşarak sarıldı. Gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılan İpek, onları çok özlediğini söyledi. Cezaevinin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarının ardından İpek, ailesiyle birlikte baba evine döndü. Ailesi, akrabalarıyla bir araya gelen Melek İpek, gecenin ilerleyen saatlerinde kızları ve kız kardeşi Nimet Çelik'le birlikte kalarak sabaha kadar sohbet edip, hasret giderdi. İpek'in eve gelmesiyle evde bayram havasının estiğini belirten Çelik ailesi, kızları Melek İpek'in tahliye kararı için kurban kesti.

KIZLARIYLA BAŞBAŞA TATİLDE

Cinayetten 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u alarak yaşadığı zor günleri unutmak ve dinlenmek için tatile çıktı. İpek'in bir süre kızlarıyla yalnız kalıp dinleneceğini belirten avukatı Ahmet Onaran, anne ve kızlarının gözlerden uzak bir ilçede tatilde olduğunu söyledi.

Etiketler : Antalya Melek İpek tahliye
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