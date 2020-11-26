Meclis'te koronavirüse karşı yeni önlemler alınıyor
Kaynak: TRT HABER
Yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Meclis Sağlık Komisyonu önlem paketi hazırlandı. 17 maddelik pakette, Genel Kurul çalışmalarının erkene alınmasından, özel filyasyon ekibi kurulmasına kadar birçok tedbir yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu, 17 maddelik "Koronavirüs Önlem Paketi" hazırladı. Pakette, Meclis'te alınabilecek tedbirler yer aldı.
Meclis'teki uzun çalışma süreleri virüsün bulaşma riskini artırıyor. Bu nedenle uzlaşı sağlanarak çalışma sürelerinin azaltılması da gündemde.
Kulislerde ikramların yasaklanması, restoranlarda paket servise geçilmesi de raporda yer aldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve parti gruplarına iletilen paket, öneriler değerlendirildikten sonra karara bağlanacak.
COVID-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için girişimlere başladıklarını da açıkladı.
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