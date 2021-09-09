09 Eylül 2021 Perşembe 20:38:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 20:38:00
MEB duyurdu: Öğretmen atamaları için tarih belli oldu
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
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