MEB duyurdu: Öğretmen atamaları için tarih belli oldu

MEB duyurdu: Öğretmen atamaları için tarih belli oldu

MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

