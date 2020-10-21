Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya baskın! 6 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
PKK/KCK'ya baskın: 6 gözaltı Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın 2015-2016 yıllarındaki terör olaylarına ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Nusaybin ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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