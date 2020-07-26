Mardin kırsalında teröristlerin tuzakladığı 2 mutfak tüpü ele geçirildi
Kaynak: AA
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanmış 2 mutfak tüpü ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince askeri birliklerin kullandığı yolların el yapımı patlayıcı ile tuzaklanacağına yönelik alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.
Operasyonda araziye gizlenmiş 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü ele geçirildi.
Tüpler, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce kontrollü şekilde imha edildi.
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