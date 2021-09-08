08 Eylül 2021 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 14:20:00
Manisa'da orman yangını
Kaynak: DHA
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinin kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 8 su tankeri ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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