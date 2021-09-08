Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Demirci ilçesinin kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 8 su tankeri ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.