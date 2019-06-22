Maltepe 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?

Maltepe 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? sorusunun yanıtı tüm seçmenler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün tüm İstanbullular sandık başına gittiler. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm seçmenler gözlerini seçim sonuçlarına ve oy oranlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarına haberimizin detaylarında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Maltepe 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sizlerle...

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Maltepe 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

MALTEPE 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Maltepe23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Maltepe oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Maltepe Belediye Başkanı CHP adayı Ali Kılıç oldu. Maltepe belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Maltepe yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SAADET PARTİSİ: Fatih Erbican

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Murat Efir

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Zeynep Yıldız Koç Savaş

VATAN PARTİSİ: Ufuk Özgen

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Ali Kılıç

DEMOKRAT PARTİ: Murat Barut

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: Ahmet Baykan

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Özcan Kaya

BAĞIMSIZ: Murat Bulut

BAĞIMSIZ: Savaş Toraman

ALİ KILIÇ KİMDİR?

Ali Kılıç, 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarında siyasetle tanıştı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı,

Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı seçildi.

MALTEPE NÜFUSU KAÇTIR?

Maltepe nüfusu 2018 yılına göre 497.034. Bu nüfus, 248.023 erkek ve 249.011 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,90 erkek, %50,10 kadındır.

MALTEPE HAKKINDA

İstanbul’un Anadolu yakasındaki Marmara Denizi’ne kıyısı olan bu büyük ilçe, Kartal, Sancaktepe, Kadıköy ve Ataşehir ile komşu. Demiryolu ve karayolu ulaşımına sahip olan Maltepe’nin tarihi Bizans’a dek ulaşıyor.

Ünlü Bağdat Caddesi (kısaca Cadde), Kızıltoprak’tan başlar ve Maltepe, Cevizli’ye dek uzanır.

İlçede ayrıca 1998’de kurulan Maltepe Üniversitesi, 1995 yılında hizmete açılan Marmara Üniversitesi Nöroloji ve Gastroentoloji Enstitüsü, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer alıyor.

İlçede bulunan tarihi ve turistik yerler ise şöyle: Başıbüyük Süreyyapaşa Camii, Bakireler Tapınağı, Maltepe Sahil yolu, Küçükyalı Arkeoloji Parkı, Beşçeşmeler, Feyzullah Camii ve Süreyya Plajı.