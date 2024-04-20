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20 Nisan 2024 Cumartesi 08:33:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 08:33:00

"Mahzen-30" operasyonlarıyla "Odacılar" organize suç örgütü çökertildi

Kaynak: AA

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Batman merkezli 8 ilde düzenlenen "Mahzen-30" operasyonlarında 34 şüphelinin yakalanmasıyla "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

İçişlerinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkari, Van, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı "Mahzen-30" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, elebaşılığını firari durumdaki Doğan Güney'in yaptığı "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

SAHTE KİRALIK BUNGALOV EV İLANLARIYLA 18 BİN 635 VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

"Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte kiralık bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında ilk belirlemelere göre, şüphelilere ait ve 34 milyon 530 bin lira değerinde işlem hacmine sahip 1283 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

Etiketler : batman operasyon odacılar dolandırıcılık
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