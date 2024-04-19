İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

"Mahzen-29" operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-29” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 32 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
8-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin, M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Esenyurt'ta iş insanı O.Z'nin iş yerine yönelik kurşunlama, Avcılar'da iş insanı O.Z'nin ikametine yönelik kurşunlama, Esenyurt'ta basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma, Kağıthane'de D.E'nin silahla öldürülmesi, Mert Yediemin otoparkına el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Eyüpsultan'da örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 silah temin ettikleri ve çok sayıda silah parçasını birleştirerek silah üretimi yaptıklarının tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, 34 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız otomatik tabanca, bahse konu 3 farklı eylemde kullanılan araç ve araçlarda kullanılan 3 sahte plaka, muhtelif miktarda satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu, hassas terazi, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktarıldı.
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