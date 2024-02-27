Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler: Gereken her şeyi yapacağız

Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler: Gereken her şeyi yapacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna savaşında yenilmesinin Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığını söyledi.

20'ye yakın Avrupa ülkesinin liderleri Pazartesi günü, Ukrayna'nın yanında oldukları mesajını vermek için Fransa'nın başkenti Paris'te toplandı.

Macron, Ukrayna'ya mühimmat tedarikinin hızlandırılması için ani bir kararla Avrupalı mevkidaşlarını Elysee Sarayı'na davet etti.

Toplantıya Almanya Başbaşkanı Olaf Scholz ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın yanı sıra İskandinav ve Baltık ülkelerinden liderler de katıldı. Ukrayna'ya son askeri yardım paketi Kongre'den geçmeyen ABD'yi ise toplantıda, Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Jim O'Brien temsil etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanlarına göre, Rusya son haftalarda Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini yeniden artırmaya başladı.

Rus ordusunu püskürtmede başta başarı elde etse de Ukrayna, son haftalarda ülkenin doğusunda toprak kaybetti.

Ukraynalı liderler ve generaller, silah ve asker sıkıntısından şikayetçi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ikinci yılında yaptığı açıklamada, savaşta 31 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların yarısını ertelediğini, bunun da can ve toprak kaybına mâl olduğunu söyledi.

Geçen hafta Ukrayna, birliklerinin kilit doğu kasabası Avdiivka'dan çekildiğini açıkladı. Bu, Rusya'nın son aylarda cephede en büyük zaferi.

Zelenskiy, Batı'dan gelecek mühimmatın gecikmesinin kısmen bunda payı olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya askeri yardım yapılmasına karşı çıkan Slovakya Başbakanı Robert Fico, çok sayıda NATO ve AB üyesinin Ukrayna'ya ikili anlaşma kapsamında asker göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Fico, liderler arasında üç farklı anlayış olduğunu belirtti:

"Ukrayna'ya askeri birliklerini göndermeye hazır olan ülkeler olduğunu doğrulayabilirim. Asla göndermeyeceklerini söyleyen ülkeler var, Slovakya da bunların arasında. Bu teklifin düşünülmesini isteyen ülkeler de var."

NATO'nun yeni genel sekreteri olması gündemde olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Pazartesi günkü görüşmelerin odak noktasının asker gönderme olmadığını söyledi.

Yurt dışından mühimmat satın alınması için Hollanda 100 milyon euro katkı sağlayacağını belirten Rutte, mühimmat sağlayacak ülkelerin gizli kalma talebinde bulunduklarını açıkladı.

Macron ise "Bugün 'Asla, asla' diyen pek çok kişi, iki yıl önce 'Asla tank, asla uçak, asla uzun menzilli füze' diyenlerle aynı kişiler" dedi ve ekledi:

"Sık sık 6 ile 12 ay arasında geciktiğimizi kabullenecek kadar alçakgönüllü olalım. Bu akşamki tartışmanın amacı buydu: Hedefimize ulaşmamıza yarayacak her şey ihtimal dahilinde."

Macron, Avrupa'nın Ukrayna'da savaşmak için ABD'ye bağlı olmaması gerektiğini de belirtti.

Çek Cumhuriyeti liderliğindeki, üçüncü ülkelerden yüz binlerce mühimmatın satın alınmasına yönelik girişimde ilerleme kaydedildi.

Fransa, Avrupa'nın kendi sanayisini geliştirmeye öncelik vermesini istediği için bu girişime ihtiyatlı yaklaşıyor.

Mühimmat tedariki Kiev'in savaşta kazananım elde etmesi için kritik.

Avrupa Birliği ise Mart ayına kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme hedefine ulaşamıyor.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala yaklaşık 15 ülkenin girişime katkı sunmayı kabul ettiğini söyledi.

Fiala gazetecilere, "Nispeten kısa sürede tedarik etmemiz gereken ve tedarik edebileceğimiz yüz binlerce parça mühimmattan bahsediyoruz" dedi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa ise savunma bakanlarına 10 gün içinde bir plan hazırlama görevi verildiğini söyledi.