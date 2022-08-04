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04 Ağustos 2022 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 07:28:00

Kuvvetli yağış geliyor! İstanbul için saat verildi!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, yurt genelinde bölge bölge kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte 4 Ağustos Perşembe il il hava durumu raporu...

4 Ağustos Perşembe il il hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, yağışlardan kaynaklı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Düzce'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak istanbul
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