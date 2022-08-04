Kuvvetli yağış geliyor! İstanbul için saat verildi!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, yurt genelinde bölge bölge kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte 4 Ağustos Perşembe il il hava durumu raporu...
4 Ağustos Perşembe il il hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, yağışlardan kaynaklı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Düzce'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık