  • BIST
    118783
  • Dolar
    6,8666
  • Euro
    7,7554
  • Altın
    392,4510
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
'Yediveren' inciri toplanmaya başlandı
Balıkesir'in plajları güvenli
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile kendi aramızda çözeriz
"Sema Mukabeleleri" başlıyor
Gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı
TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi
Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'den İsrail'in ilhak planına tepki
Sakarya'daki fabrika patlamasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Zorunlu karşılıklara ödenen faiz indirilecek
Rusya'dan İngiltere'nin yaptırım kararına sert yanıt!
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19'un yeni yayılma alanları haline geldi
Her yolu deniyorlar! Türkiye'ye gelmek için hastaneye yatan bile var
"Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum"
Türkiye-Kosova ilişkileri Kovid-19 pandemisi döneminde ivme kazandı
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Arya" açıklaması
Esenyurt'ta yeni rekor! Polis say say bitiremedi
07 Temmuz 2020 Salı 13:23:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 13:23:00

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi: Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin turizm alanında aldığı koronavirüs önlemlerinin anlatıldığı Antalya'daki büyükelçiler toplantısına katılan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, 'Türkiye'nin aldığı önlemlere ne kadar güvendiğimi soracak olursanız ailemi buraya tatile getirmeyi dört gözle beklediğimi söyleyerek cevap veririm. Bu benim ne kadar tatmin olduğumu gösterecektir.' dedi. Al-Zawawi, ayrıca 'Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum.' diye konuştu.

Al-Zawawi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizme yönelik Kovid-19 önlemlerini anlattığı toplantıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na kadar olan süreçte alınan önlemlere şahitlik ettiklerini dile getiren Al-Zawawi, "Alınan tüm önlemleri bize gösterdiler. Turistlere yönelik tüm önlemleri gördük ve Türkiye'nin bu konuda güvenli olduğuna şahit oldum. Türkiye'nin aldığı önlemlere ne kadar güvendiğimi soracak olursanız ailemi buraya tatile getirmeyi dört gözle beklediğimi söyleyerek cevap veririm." ifadelerini kullandı.

Önlemlerin herkesin aklındaki soru işaretlerini giderecek kadar dikkatle alındığını söyleyen Al-Zawawi, "Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum. Neredeyse 60 büyükelçinin çağırıldığı iyi düşünülmüş bir toplantıydı. Hatta bizi Türk sanatçılarının sahne aldığı bir operaya götürdüler. Orada da alınan önlemleri görmemizi sağladılar." dedi.

- "Turistler otellerin özel bölümlerinde karantinaya alınacak"

Türkiye'nin aldığı önlemlere ilişkin yapılan sunumları da değerlendiren Al-Zawawi, ülkeye girişte uygulanan 14 günlük karantinanın kaldırılmasının önemine dikkati çekti.

Al-Zawawi, ülkeye girişte ateş ölçümü ve diğer semptomlara ilişkin kontrollerin yapılacağını da belirterek, "Girişte yapılacak 14 günlük karantina uygulaması bir ülkede turizmi bitirir. Turistler ülkeye girdiğinde kontrolleri yapılacak ve virüs tespit edilirse Türk vatandaşları gibi hastanelerde ücretsiz tedavi edilecek. İzole edilmesi gerekenler isterlerse otellerde ayrılacak özel bölümlerde karantinaya alınacak. Onlar için de gerekli önlemler alınmış ve hazırlıklar yapılmış." diye konuştu.

İsteyen turistlerin dönüş bileti tarihinden önce ülkelerine dönmesi için de gerekli desteğin Türk makamlarınca verileceğini dile getiren Al-Zawawi, "Hastanelerde, havalimanlarında ve otellerde her türlü ayrıntı düşünülmüş ve önlemler alınmış. Herkese Türkiye'de tatil yapmasını önerdiğim gibi tekrar söylüyorum ailemi burada tatile getirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER