Kurtarıcılarıyla buluştular

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren İspanya Askeri Acil Durum Birimi enkaz altından çıkardıkları canları hastanede de ziyaret etti. Onlarla hatıra fotoğrafı da çekilen İspanyollar, 'Türkiye'de gördüğümüz sevgi ve dayanışma inanılmazdı" dedi.

'DAYAN TÜRKİYE' MESAJI VERDİLER

İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, bir yandan yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, diğer yandan da manevi destek sağlıyor. Hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret eden İspanyol ekipler, hastalarla hatıra fotoğrafı çektirdi. UME'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dayan Türkiye" ifadelerine yer verildi.

ÖDÜLLERİ SEVGİ DOLU KUCAKLAMA

UME önceki akşam yaptıkları ziyareti "Sevgi dolu bir kucaklamadan daha büyük bir ödül olamaz. Leyla'nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği bir kucaklama mesajı var: Siz kanatsız meleksiniz" ifadeleriyle paylaştı. Depremlerin ilk günlerinden itibaren çalışmalara katılan İspanyol kurtarıcılar, dün Gaziantep'in Islahiye'deki merkezlerinden ayrılırken askeri tören düzenledi ve Adana'ya doğru yola koyuldu.

ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 15 kişilik İspanyol arama kurtarma ekibi ve 5 arama köpeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi. İspanyol ekip burada hazırda bekleyen araçlarla AFAD ekibinin eşliğinde havalimanına götürüldü.

THY KABİN EKİBİNDEN TEŞEKKÜR JESTİ

Türkiye'nin acil durum çağrısıyla İspanya'dan gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekip, İstanbul-Madrid uçuşuyla ülkelerine döndü. Bu uçuşta İspanyol ekibine teşekkür etmek isteyen THY'nin kokpit ve kabin ekibi, yolculara verilen yastığın bir yüzüne ay yıldız çizip İngilizce olarak "With the gratitude of THY Cabin Crew" (THY kabin ekibinden teşekkürlerle) yazdı. Yastığın diğer yüzüne ise kabin ve kokpit ekibinin isimlerinin yazılı olduğu bröveleri takılarak İspanyol arama-kurtarma ekibine hediye edildi.