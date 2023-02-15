VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korkunç gerçek: Rönesans'ın temeli depremden önce kaydı
AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir'e tokat gibi yanıt!
Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
Erden Timur afet bölgesini anlattı! ''Geçmişteki depremlerle kıyaslanamaz''
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Acımız çok büyük, isimleri yaşatılacak
ABD'den Türkiye açıklaması: Desteğimiz sürüyor
Depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü!
Kurtarıcılarıyla buluştular
Hayvanların da habitatlarını bozdu, haşerelere dikkat!
Bugün burçları neler bekliyor? 15 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları
Bel fıtığında doğru sandığımız yanlışlar çok!
İkiz bebek bekleyen anne adaylarına uyarı
Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 47
Sismofobi belirtisi: Çarpıntı, hızlı veya sığ solunum
Kadere inanlara "cahil" dedi
Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo neden öldü? Araştırmalar sonuçlandı!
Mehmet Amca yardım tekliflerini de geri çevirdi: Deprem bölgesine gönderin
Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge
Emlakçılar Odası Başkanından fahiş kira isyanı
Yunanistan doktor gözyaşlarına hakim olamadı
Kırıkkale'de korkunç kaza: 13 kişi yaralandı
Mucize kurtuluşlar... "Asrın Afeti"nde 10. gün! Arama kurtarma çalışmalarında son durum ne?
İletişim başkanlığı paylaştı... İşte sosyal medyada dolaşan yalanlar ve gerçekler
Yapım kusurları cezasız kalmıyor... Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
15 Şubat 2023 Çarşamba 08:09:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 08:09:00

Kurtarıcılarıyla buluştular

ABONE OL

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren İspanya Askeri Acil Durum Birimi enkaz altından çıkardıkları canları hastanede de ziyaret etti. Onlarla hatıra fotoğrafı da çekilen İspanyollar, 'Türkiye'de gördüğümüz sevgi ve dayanışma inanılmazdı" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren İspanya Askeri Acil Durum Birimi enkaz altından çıkardıkları canları hastanede de ziyaret etti. Onlarla hatıra fotoğrafı da çekilen İspanyollar, 'Türkiye'de gördüğümüz sevgi ve dayanışma inanılmazdı" dedi.

'DAYAN TÜRKİYE' MESAJI VERDİLER

İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, bir yandan yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, diğer yandan da manevi destek sağlıyor. Hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret eden İspanyol ekipler, hastalarla hatıra fotoğrafı çektirdi. UME'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dayan Türkiye" ifadelerine yer verildi.

ÖDÜLLERİ SEVGİ DOLU KUCAKLAMA

UME önceki akşam yaptıkları ziyareti "Sevgi dolu bir kucaklamadan daha büyük bir ödül olamaz. Leyla'nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği bir kucaklama mesajı var: Siz kanatsız meleksiniz" ifadeleriyle paylaştı. Depremlerin ilk günlerinden itibaren çalışmalara katılan İspanyol kurtarıcılar, dün Gaziantep'in Islahiye'deki merkezlerinden ayrılırken askeri tören düzenledi ve Adana'ya doğru yola koyuldu.

ÜLKELERİNE DÖNDÜLER

Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 15 kişilik İspanyol arama kurtarma ekibi ve 5 arama köpeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi. İspanyol ekip burada hazırda bekleyen araçlarla AFAD ekibinin eşliğinde havalimanına götürüldü.

THY KABİN EKİBİNDEN TEŞEKKÜR JESTİ

Türkiye'nin acil durum çağrısıyla İspanya'dan gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekip, İstanbul-Madrid uçuşuyla ülkelerine döndü. Bu uçuşta İspanyol ekibine teşekkür etmek isteyen THY'nin kokpit ve kabin ekibi, yolculara verilen yastığın bir yüzüne ay yıldız çizip İngilizce olarak "With the gratitude of THY Cabin Crew" (THY kabin ekibinden teşekkürlerle) yazdı. Yastığın diğer yüzüne ise kabin ve kokpit ekibinin isimlerinin yazılı olduğu bröveleri takılarak İspanyol arama-kurtarma ekibine hediye edildi.

Etiketler : Arama kurtarma çalışmaları With the gratitude of THY Cabin Crew AFAD ekibi Askeri Acil Durum Birimi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX