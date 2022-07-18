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18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30:00

Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bayram tatili
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