Küfrünü savundu
Valiye küfrü görüntülerde net şekilde duyulan İmamoğlu, pişkin tavrını sürdürdü. CHP adayı, Ordu Valisi Yavuz'a ettiği küfrü, Basitlik dedim yalanıyla geçiştirmeye kalkıştı.
Türkiye’yi ayağa kaldıran Ordu Havalimanı’nda VIP skandalı sorusu İmamoğlu'nu terletti. Hakkı olmamasına rağmen zorla kullanmak için ortalığı birbirine katan ve Vali Seddar Yavuz’a ‘it’ diyen İmamoğlu, yine her şeyi inkar etti.
NET DUYULUYOR
Küfretmediğini ileri süren CHP adayı, “Basitlik dedim” diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. Ordu’daki görüntüler küfrü açıkça deşifre etmesine rağmen İmamoğlu yine özür dilemedi.
İCATTA BULUNDU
Pişkin tavrından geri adım atmayan CHP adayına Yıldırım, “En yakına arkadaşı Fatih Portakal bile 'Ordu işi RTÜK'e takılacağı için yayınlamıyoruz' dedi. İki gün düşündü taşındı, 'basitlik' diye bir icatta bulundu” diye cevap verdi.
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