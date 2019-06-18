Küfrünü savundu

Türkiye’yi ayağa kaldıran Ordu Havalimanı’nda VIP skandalı sorusu İmamoğlu'nu terletti. Hakkı olmamasına rağmen zorla kullanmak için ortalığı birbirine katan ve Vali Seddar Yavuz’a ‘it’ diyen İmamoğlu, yine her şeyi inkar etti.

NET DUYULUYOR

Küfretmediğini ileri süren CHP adayı, “Basitlik dedim” diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. Ordu’daki görüntüler küfrü açıkça deşifre etmesine rağmen İmamoğlu yine özür dilemedi.

İCATTA BULUNDU

Pişkin tavrından geri adım atmayan CHP adayına Yıldırım, “En yakına arkadaşı Fatih Portakal bile 'Ordu işi RTÜK'e takılacağı için yayınlamıyoruz' dedi. İki gün düşündü taşındı, 'basitlik' diye bir icatta bulundu” diye cevap verdi.