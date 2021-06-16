35 yaş üstüne aşılama yarın başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı" diyen Bakan Koca, son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını da hatırlattı.

35 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA YARIN BAŞLIYOR

Bakan Koca, yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için aşı randevularını açılacağının müjdesini de verdi.

37 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Koca, "Bugün itibarıyla ilk doz yaklaşık 23 milyon, ikinci doz 14 milyon olmak üzere toplamda uyguladığımız aşı dozu 37 milyonu buldu" dedi.

"Tedbiri elden bırakmayalım, riskli ortamlardan uzak duralım"

Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaz maskelerin terlettiği son yaz olacak. Bu yaz aynı zamanda salgın haberlerinden de kurtulduğumuz son yaz olacak. Bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım, riskli ortamlardan uzak duralım."