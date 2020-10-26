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26 Ekim 2020 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 19:42:00

Koronavirüs 26 Ekim Türkiye tablosu açıklandı

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Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız."

Etiketler : fahrettin koca sağlık bakanı koronavirüs pandemi son durum
Bakan Koca 26 Ekim tablosunu paylaştı
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