VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
MSB, bin Hassas Güdüm Kiti-82'nin teslim alındığını bildirdi
Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü
"Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik"
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
"İslami Dayanışma Oyunları tarihinin en başarılı ülkesi olduk"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi
"Tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı"
Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı
Gıda artıklarının yeme dönüştürülmesine yönelik yeni standartlar geliyor
FIFA, AIFF üyeliğini askıya aldığını duyurdu
TMB Başkanı Eren'den Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "denetim" vurgusu
Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon aracın kullandığını bildirdi
Van'da 'turuncu' ve 'gri' kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
İndirimli satışa başlayan Tarım Kredi ilk gün 7 kat ciroya ulaştı
ABD: İran nükleer anlaşma için kabul edilemez isteklerinden vazgeçmeli
İsrail basını: İsrail ordusu, Gazze'de 5 çocuğun öldüğü saldırıyı üstlendi
FETÖ, askeri liseye hazırladığı öğrencileri ön sağlık muayenesinden geçirmiş
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
"Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı"
İsrail, Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16 Ağustos 2022 Salı 12:52:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 12:52:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs Rum kesimine PKK tepkisi

Kaynak: AA

ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, terör örgütü mensuplarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde PKK propagandası yapmasına tepki göstererek, "GKRY'yi bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ana vatan Türkiye'nin iç güvenlik konusunda, yıllardır hain terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kahramanca mücadelenin her geçen gün çok daha büyük başarılarla sonuçlanacağına olan inancını yineledi.

PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye GKRY tarafından ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle GKRY-PKK ilişkilerinin tekrar gündeme geldiğine, bunun ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"Her geçen gün Güney Kıbrıs'ta artarak devam eden bölücü terör örgütü faaliyetlerinin en son örneği, dün yaşanmış. GKRY'deki bölücü terör örgütü yanlılarının örgütlü olduğu GKRY Kürt Halk Meclisi üyesi 50 kişilik bir grubun, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden ve her yıl kutlanan '15 Ağustos sözde Diriliş Bayramı'nı kutlamak amacıyla Trodos'daki piknik alanında bir etkinlik düzenlediği öğrenilmiştir.

Piknik alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Mahsum Korkmaz'ın resimleriyle PKK, HPG, YPG ve YPJ bayrakları açılmıştır. GKRY'yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir 'savaş aracı' olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum."

"EBEDİYETE İNTİKAL EDEN ŞEHİDİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, TSK'ya ait bir üs bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirten Tatar, şehit Çakır'ın acı haberinin, Lefke ve Osmaniye'de bulunan ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililerce verildiğini aktardı.

Tatar, "Ebediyete intikal eden şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti ersin tatar pkk gkry terör örgütü
Yeni ikili

Yeni ikili
Akşam yürüyüşü

Akşam yürüyüşü
Haftada 100 kıyafet giyiyorum

Haftada 100 kıyafet giyiyorum
Sertab şov

Sertab şov
8 yıllık aşkta mutlu son

8 yıllık aşkta mutlu son
Talia Ceyda'ya benziyor

Talia Ceyda'ya benziyor
Ben sadece eleştirimi yaptım

Ben sadece eleştirimi yaptım
Bankacılıktan müzisyenliğe

Bankacılıktan müzisyenliğe
Aile keyfi

Aile keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes