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07 Eylül 2020 Pazartesi 13:04:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 13:13:00

Kıskançlık kavgasında eşine dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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Bursa'da eşi Melek D.'yi 9 yerinden bıçakladıktan sonra gözaltına alınan Orhan D. tutuklandı. Orhan D.'nin ifadesinde, ‘Ben eşimin uzun süredir beni aldattığını düşünüyordum. Olay gecesi biz uyurken gece 01.00 gibi telefonu çaldı. Karşı taraftan bir erkek sesi geldi. Ona kim olduğunu sordum. Bana ‘söylemeyeceğim' dedi. Ben de sinirlenip bıçakladım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar saat gece 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak'ta meydana geldi. İki çocuğunun annesi eşi Melek D.’nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., eşinin telefonuna bakmak istedi.

Melek D.’nin buna karşı çıkması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların odalarında uyuduğu sırada Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, eşi Melek D.’yi 9 yerinden bıçakladı. Olayın ardından Melek D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Orhan D. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

“ARAYANIN KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYİNCE BIÇAKLADIM”

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Orhan D.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde karısını bir süredir sosyal medyada açtığı sahte hesapla takip ettiğini ve kıskançlık yüzünden bıçakladığını itiraf eden Orhan D.’nin, “Ben eşimin uzun süredir beni aldattığını düşünüyordum. Olay gecesi biz uyurken gece 01.00 gibi telefonu çaldı. Kalktı ilk başta telefonu açmak istemedi. Ben telefonu açmasını isteyince, açtı ve karşı taraftan bir erkek sesi geldi. Sonra Melek telefonu kapattı. Ona arayan kişinin kim olduğunu sorduğum zaman bana ‘söylemeyeceğim’ dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Tartışma sırasında ben kendime hakim olamadım ve bıçakladım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Orhan D., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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