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11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:30:00

Başkan Erdoğan: Asırlık meseleleri nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'de yapılacak tercihe bağlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da sert tepki gösteren Erdoğan, "Anlaşılan Kılıçdaroğlu hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki" ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'de yapılacak tercihe bağlıdır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sığınmacılarla ilgili tartışmalara bir kez daha tepki gösteren Erdoğan, ''Ülkemizde muhacir olarak bulunanları görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz'' dedi.

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, CHP liderinin söylediklerinin yarısının yalan olduğunu ifade ederek ''Çıkmış 'Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de (BM) hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Bu adamın neyden haberi var ki?'' dedi.

Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu hiç düşürmeden çalışmalarımızı 2023'e kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirip 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. Bu seçimlere küresel krizlerin, dünyadaki sistemi kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Sarsıntı, Ukrayna - Rusya savaşıyla güvenlik boyutu da kazındı.

Küresel kriz tehditler yanında fırsatlar da çıkardı. Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik. Kimi küresel dengesizliklerden, kimi ülkemize kurulan ekonomik tuzaklara rağmen milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde yükselttik. Şimdi tüm bu emeklerin, fedakarlıkların asıl meyvesini toplayacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamalayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz.

2023 SEÇİMLERİ

Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır. Çünkü bu bizim çabamız.

KILIDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Muhalefetin tek taahhüdü Türkiye'yi 20 yıl öncesine götürmektedir. Kılıçdaroğlu, muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi.

Uzunca zamandır bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yarısı yanlış. Dün Meclis'te 'Tayyip Erdoğan, Suriye meselesini BM'de hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Eline dizine sorsun. Defeatle.. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. 'Tayyip Erdoğan, bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı' diyor. Müzakere yürüttüğümüzden muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki...

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP KILIÇDAROĞLU
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