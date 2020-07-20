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20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:40:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:40:00

Kayıp Pınar için özel ekip kuruldu

Kaynak: İHA

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Muğla'da 4 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi için emniyet ve jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Genç kızın yakın çevresinin bilgilerine başvuran özel ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, son olarak bir alışveriş merkezinden çıkarken görüldü. Ula Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine giderek, Gültekin'in alışveriş merkezinden çıktığı kamera kayıtlarını inceledi. Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra nereye gittiği belirlenemeyen Pınar Gültekin'in bulunması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube tarafından sivil bir ekip oluşturuldu. Ekipler ilk etapta Pınar Gültekin'in yakın arkadaşlarının bilgisine başvuruyor. Anne Şefika ve kardeşi Sibel Gültekin de Muğla'ya gelerek Polis Asayiş Şube Müdürlüğü ve Akyaka Jandarma Karakol ekiplerine Pınar'ın bulunması için başvuruda bulundular.

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