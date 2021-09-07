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07 Eylül 2021 Salı 11:14:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 11:14:00

Kardeş ülkeyle ortak tatbikat: Bir Millet İki Devlet!

Kaynak: AA

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Azerbaycan Deniz Piyade Takımı ve TSK Komando Kolu 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Laçin'de "Ortak Komando Harekatı" tatbikatı icra ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kardeş ülke Azerbaycan'la TSK'nın ortak tatbikatına ilişkin görseller paylaştı.

MSB paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı verirken şu notu kaydetti:

"Ulu ve köklü bir çınarın dalları olan Türkiye ve Azerbaycan "Bir Millet, İki Devlet!" anlayışıyla tek yumruk olmaya devam ediyor.

Azerbaycan Deniz Piyade Takımı ve TSK Komando Kolu 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Laçin'de "Ortak Komando Harekatı" tatbikatı icra ediyor."

Etiketler : Türkiye Azerbaycan SAT komandoları
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