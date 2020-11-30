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Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta gözaltına alındı
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30 Kasım 2020 Pazartesi 09:12:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 09:12:00

Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta gözaltına alındı

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Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, polisin eroin baskınında bir araçta kendisinden 9 yaş küçük bir erkek ve yanlarında eroinle yakalandı. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 35 yaşındaki Ayşe Dırla ve 26 yaşındaki Murat Hanlı gözaltına alındı.

Konya'da gelen son dakika haberine göre, Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, polisin eroin baskınında bir araçta kendisinden 9 yaş küçük bir erkek ve yanlarında eroinle yakalandı. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 35 yaşındaki Ayşe Dırla ve 26 yaşındaki Murat Hanlı gözaltına alındı.

Konya'da gelen son dakika haberine göre, Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, polisin eroin baskınında bir araçta kendisinden 9 yaş küçük bir erkek ve yanlarında eroinle yakalandı. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 35 yaşındaki Ayşe Dırla ve 26 yaşındaki Murat Hanlı gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Konya'da gerçekleştirilen bir operasyonda Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı ve o sırada bir cinayet işlediği olayın baş rolü Ayşe Dırla gözaltına alındı. Eroinle yakalanan kadının birlikte baskın yediği erkek şahıs ise dikkat çekti.

KADİR ŞEKER'İN KURTARDIĞI KADIN EROİN BASKININDA YAKALANDI

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in kurtardığı kadın. Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi.

BAŞKA BİR ERKEKLE YAKALANDI!

1 kilo eroin ile bir aracın içerisinde yakalanan iki isme dair gariplikler bununla son bulmadı. Araçta bulunan 35 yaşındaki Ayşe Dırla ve 26 yaşındaki Murat Hanlı gözaltına alındı. Zanlılar güvenlik güçleri tarafından emniyete götürülerek sorguya alındı.

KİM OLDUĞU SORULUNCA "KARIM" DEDİ

Gözaltına alınan 26 yaşındaki Murat Hanlı, Kadir Şeker olayında ölen Özgür Duran'ı çok sevdiğini söyleyerek kendisini şiddete maruz kaldığı sırada kurtaran Kadir Şeker'den şikayetçi olan Ayşe Dırla için "imam nikahlı eşi" olduğunu söyledi.

KADİR ŞEKER 12.5 YIL CEZA ALMIŞTI

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti.

Kadir Şeker ifadesinde "Kadının ağlama seslerine dayanamadım." diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'i "Ablacım o benim eşim, sen git." diyerek uyardığını iddia etmişti.

Etiketler : kadir şeker ayşe dırla gözaltı eroin
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