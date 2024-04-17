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17 Nisan 2024 Çarşamba 19:14:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 19:14:00

Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Cidde limanını ziyaret etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TCG Kınalıada, 'Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü' ve 'Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü' dolayısıyla icra ettiği görev kapsamında, 13-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Cidde/Suudi Arabistan limanını ziyaret etti. Liman ziyareti kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon verildi."

Paylaşımda, ziyaret ve resepsiyona ilişkin fotoğraflar yer aldı.

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Etiketler : tcg kınalıada cidde japonya seyri Milli savunma bakanlığı
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