VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Guterres'ten ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili açıklama
ABD Savunma Bakanı'na tepki: Gazze'de soykırımı destekliyorsunuz!
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim Meydanı dayatmasını masum bulmuyorum
ABD'den İsrail'e Refah uyarısı: Kara saldırısı kararına karşıyız
ABD'deki Filistin eylemleri Avrupa'ya sıçradı: Paris'te öğrenciler Gazze için kampüste eylem başlattı
23 ilde "Sibergöz-36"operasyonu: 109 gözaltı
30 Nisan 2024 Salı 20:24:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 20:24:00

ABD Savunma Bakanı'na tepki: Gazze'de soykırımı destekliyorsunuz!

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin destekçisi bir aktivist, ABD Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumuna katılan Savunma Bakanı Lloyd Austin'e "Gazze'deki soykırımı desteklerken nasıl ABD'nin liderliğinden bahsedebilirsiniz?" sözleri ile sert tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumuna katılan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filistin destekçisi bir aktivist tarafından "Gazze'deki soykırımı desteklerken nasıl ABD'nin liderliğinden bahsedebilirsiniz?" diye protesto edildi.

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'nin Savunma Bakanı Austin, Temsilciler Meclisinde katıldığı bir oturumda protesto edilerek konuşması kesildi.

"BİDEN YÖNETİMİ DE İSRAİL KADAR SUÇLU"

Austin'in konuşması devam ederken, elinde "Gazze yaşasın" yazılı bir pankartla ayağa kalkan "CODEPINK" adlı savaş karşıtı sivil toplum örgütünün temsilcisi Medea Benjamin, Bakan'ın sözlerini keserek, Filistin konusundaki tepkisini ortaya koydu.

Benjamin, "Gazze'deki soykırımı desteklerken nasıl ABD'nin liderliğinden bahsedebilirsiniz? Gazze'de yapılan yasa dışı, ahlaksızca ve mide bulandırıcı. Tüm dünya bizi izliyor." diye bağırarak, Gazze konusunda Biden yönetiminin de İsrail kadar suçlu olduğunu söyledi.

Oturum başkanının uyarısıyla salondaki güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılan Benjamin, gözaltına alındı.

ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğini birçok platformda protesto eden sivil toplum örgütlerinden CODEPINK, uzun yıllardır Amerikan yönetimlerinin savaş yanlısı politikalarına tepkilerini ortaya koyuyor.

Etiketler : abd ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin gazze tepki soykırım
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX