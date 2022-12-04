Jandarma Suç Araştırma Timleri, geçen ay 309 faili meçhul olayı aydınlattı
Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), geçen ay 309 faili meçhul olayın aydınlatıldığı belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde 1-30 Kasım arasında 309 faili meçhul olaya ilişkin 117 şüphelinin yakalandığı ve bunlardan 46'sının tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada, aynı dönemde ülke genelindeki uygulama ve denetimlerde de çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildiği kaydedildi.